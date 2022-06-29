KTSYD ile KSTU arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) arasında Poliklinik ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü alanında tanı, tedavi ve araştırma işbirliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokol Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde gerçekleşti. Protokole KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ile KSTU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner imza atarken dernek Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy da imza töreninde yer aldı.

Protokol çerçevesinde, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) işbirliğinde Fizik Tedavi Klinikleri, Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri, Diş Hekimliği Klinikleri ve Beslenme Diyetetik Klinikleri alanındaki tanı ve tedavilerde üyelere ve yakınlarına indirimli sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinde indirim sunulacak. Protokolün amaçları arasında taraflar arasında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve ihtiyaç halinde bilimsel toplantılar düzenlemek de yer alıyor.