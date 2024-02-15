“Gol Atan Cepheye” belgeseli son bölümüyle bu akşam TRT Belgesel’de

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde futbolun rolünü konu alan “Gol Atan Cepheye” belgeseli son bölümüyle bu akşam TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgeselden yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türklerinin haklı davasına ve varoluş mücadelesine dair iz bırakacak bir belgesel serisi niteliğinde olan bu belgeselde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunda futbolun rolünü ele alındı.

Yakın tarihe yön veren bir futbol hikayesi “Gol Atan Cepheye” son bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

-Futbol sahalarından cepheye uzanan savaşın öyküsü

Açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yılında ekrana gelen 6 bölümlük belgesel serisi “Gol Atan Cepheye” hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

“‘Gol Atan Cepheye’, Ada’daki Türklerin topraklarını korumak ve haklı davalarını savunmak adına 1950’li yıllardan itibaren verdikleri mücadeleye, Rum işgali ve EOKA terörüne karşı örgütlenen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın futbol sahalarından cepheye uzanan savaşına odaklanıyor. Kıbrıs Türkleri Ada’nın İngiltere’ye devri ile başlayan uzun süreçte ilk olarak futbol sayesinde özgüvenlerini artırdılar. Çetinkaya’nın şampiyonluğu ve Türk futbolcularının başarıları Türklere büyük moral oldu. Yunanistan ve Rumların Ada’da Türkleri yok sayma politikalarına en güçlü cevap ise futboldan geldi. Sadece Kıbrıs’ta değil, Birleşmiş Milletler koridorlarında da, Türkler futbolla ‘Biz buradayız ve var olmaya devam edeceğiz’ mesajı vermiş oldu.”

Araştırmacı ve Akademisyen Erdal Hoş’un anlatımıyla çekilen belgeselde, Kıbrıs Türk futbolunun şampiyon takımı Çetinkaya Spor ve çevresinde şekillenen direniş hareketi, TMT’nin gizli istihbarat faaliyetleri, çarpıcı olaylar, tanıklıklar, Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün liderlik rolleri ile Türkiye’nin verdiği destekler de ele alınıyor.

Yapımcılığını Volkan Kara’nın, yönetmenliğini ise Ömer Çapoğlu’nun üstlendiği belgeselin ilk bölümü ocak ayı ortasında TRT Belgesel’de yayınlanmıştı.