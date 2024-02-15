Dünkü yağışlar Mesarya’da etkili oldu

Yağışlı hava dün Mesarya bölgesinde etkili oldu; en çok yağış metrekareye 30 kg ile Kırıkkale köyünde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış miktarlarıyla ilgili açıklamasına göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen miktarlar ve yerleri şöyle:

Kırıkkale 30 kg/m², Akdoğan 23 kg/m², Salamis 18 kg/m², Beyarmudu 13 kg/m², Ercan 11 kg/m², Pile 10 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 9 kg/m², Dörtyol ve Vadili 8 kg/m², Akıncılar 5 kg/m², Çayırova ve Geçitkale 4 kg/m²”