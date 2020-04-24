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Gökgürültülü sağanak bekleniyor

24 Nisan 2020

Meteoroloji tahminlerine göre, yarın sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor, hava sıcaklığı 20-23 derece olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile yarın üst atmosferdeki soğuk ve nemli  diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu yer yersağanak veya gök gürültülü sağanak sonraki günlerde ise bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde yarın 20 – 23 derece diğer günlerde ise 24 – 27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın yer yer kuvvetli olarak esecek.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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