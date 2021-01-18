Gökçebel: Öğretmenlerimiz görevi başındadır

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, öğretmenlerin online eğitim için hazır olduğunu açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel açıklamasında “Bugünden itibaren eğitimde daha fazla kayıp yaşanmaması adına eğitime başlanmıştır.” dedi.

Açıklama şöyle:

ÖĞRETMENLERİMİZ GÖREVİ BAŞINDADIR

UBP-DP-YDP hükümetinin basiretsizliği, iş bilmezliği, Garagöz-Hacivatı oynaması devam ettiği bu dönemde de kamusal eğitim gailemiz sürmektedir. Bu amaçla aylardır Eğitim Bakanlığına kapanma dahil gerekli tüm hazırlıkları yapmaları için çağrı yapıp uyarmamıza rağmen hazırlık yapılmamıştır. Okulların eğitime ara vermesi karşısında okul idarelerimiz ve öğretmenlerimiz 24 Ağustos’tan beri görevleri başında cana başla çalışmaktadır. Yalnızlığa mahkum edilmelerine rağmen kendi imkanları ile online eğitim için hazırlanmışlardır. Şu an online eğitim için öğretmenlerimiz hazırdır.

Bugünden itibaren eğitimde daha fazla kayıp yaşanmaması adına eğitime başlanmıştır.

Hükümet, toplum sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren bilimsel kararları, salgın ve bulaşı kontrol altına alması için oluşturulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesini ortadan kaldırmıştır.

Okullarda bulaşın arttığı günlerde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite Başkanı ile yaptığımız görüşme sonrası bir dizi önlem alınmasını ve okullara ara vermeyi Bakanlar Kuruluna iletmesine rağmen yılbaşı gecesi kumarhanelerde gördüğümüz görüntülerle bazı kesimlere nasıl ayrıcalık tanındığını, yasaların, kararların, sağlığın hiçe sayıldığını bu hükümet topluma net olarak göstermiştir.

İç bulaşın artarak devam ettiği son günlerde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı bazı kararları ortadan kaldıran UBP-DP-YDP Hükümeti acaba kime hizmet etmektedir?

Hükümetin içerisine düştüğü acizlik, maskaralık karşısında toplumun yalakalıklara, torpile değil, dayanışmaya, dik duruşa, bilimsel akla ihtiyacı vardır. Toplum bu konjektürel, kıvıran hükümetçilik anlayışını yakından izlemekte, başlatılan aşılamada bile nasıl ayrıcalık yapıldığına tanık olmaktadır. Toplumun hükümete güveni gittikçe bitmektedir.

Toplumun refleksi bu özentili hükümetçilik oyununa prim vermeyecektir.

Başta UBP-DP-YDP hükümetini, Sağlık Bakanını ve Eğitim Bakanını özellikle okullar ve eğitim konusunda yine uyarıyoruz;

Pandemi dolaysıyla risk grubunda olan öğretmen ve öğrenciler için aşı planınız nedir? Bulaş-Temas Protokolünüz nerededir? Okullar için planlı, programlı PCR testı uygulamanız, verileriniz nerededir? Okul sağlığını ve güvenliği için ne gibi önlemler aldınız? Taşımacılık, altyapı, temizlik, hijyen malzemeleri, hademeler okullarda tamam mı? Herhangi bir devlet okuluna pandemi veya başka bir ad altında bütçe oluşturdunuz mu? Seçmeci-elemeci sınavlar, akademik takvim veya pandemi dönemi için yasal çerçeve oluşturuldu mu? Eğitimde eşitsizlikleri azaltacak önlemler aldınız mı? a)Müfredatları azalttınız mı? b)Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencileri tespit ederek, gerekli araç-gereçleri sağladınız mı? c)Öğretmen, öğrenciler için ne gibi desteklemeler (psikolojik, hizmetiçi eğitim vs.) yaptınız? d)Bilgilendirme, bilinçlendirme için ne yapmaktasınız? Kendi ülkemize özgü olması gereken eğitim / uzaktan eğitim alt yapılarını tamamladınız mı?

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a)