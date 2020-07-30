Gökbörü: İstihdam için mevzuata uygun hareket edilecek

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, Kurum Yönetim Kurulu’nun dün aldığı kararla, Elektrik Kurumuna istihdam yapma/hizmet alımı konusunda iradesini ortaya koyduğunu; bu iradeyi gerçekleştirmek için mevzuata uygun hareket edileceğini belirtti.

Gökbörü, yaptığı yazılı açıklamada, istihdamla ilgili zaman ve yöntem konusunda Yönetim Kurulunun bir karar üretmediği ifade ederek, “Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için konu istihdamlar ile ilgili duyuru ve alınma yöntemi kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.