“Bayramda ek mesaiye kalmama eylemini esnetme kararı aldık”

Sağlıkta örgütlü olan ve bugün eylem yapan Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), K.K.T.C Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ( TIP-İŞ) ortak açıklama yaptı.

Sendikalar, bugün uygulamaya aldıkları ekmesaiye kalmama eylemini, bayram süresince halkın sağlık alma hizmetini olumsuz etkilememek adına ve sağlık hizmetini tamamen durdurmamak için esnetme kararı aldıklarını belirttiler.

Ortak açıklama şöyle:

“Bayrama girerken Maliye Bakanının ve Sağlık Bakanının görevlerini yerine getirmeyerek Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı 6 aydır ödememesi nedeniyle bayrama buruk girmelerine sebep oldukları için Tüm sağlık çalışanlarından halkın önünde özür dilemesi gerekmektedir.

Sendikalar olarak bugün uygulamaya aldığımız ekmesaiye kalmama eylemini bayram süresince halkın sağlık alma hizmetini olumsuz etkilememek adına ve sağlık hizmetini tamamen durdurmamak için esnetme kararı almış olup, aşağıdaki kararları alarak bilginize sunarız.

1. Tüm sağlık merkezlerinde ( Güzelyurt Sağlık Merkezi, Erenköy Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi vd) tabiplik hizmeti verilmeyecek olup sadece 122 hizmeti verilecektir.

2. Tüm hastanelerde acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, diyaliz servisi, onkoloji servis, kan bankası ve karantina merkezi hariç ek mesaiye kalınmayacaktır.

3. Bayram süresince hastane içinde yatan hastalar hariç yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar sevk edilecektir.

4. Bayram sonrası ilk iş günü ek mesaiye kalmama eylemi yeniden tüm birimlerde geçerli olacaktır.”