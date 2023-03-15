Gök: Bu sözlere inanmayın, yasal adımları takip eden herkes çalışma izni alabilir - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Gök: Bu sözlere inanmayın, yasal adımları takip eden herkes çalışma izni alabilir

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Gazi Gök

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök, Kıbrıs’ta bulunan depremzedeler ve yakınlarının bilmesi gerekenleri açıkladı.

Gazi, birçok depremzedenin yakınlarının yanında olmak için adamıza geldiklerini ve hayatlarını kazanmak için de çalışmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Kıbrıs’ta iş arayan depremzedelerin, çalışma izni çıkartmasının şart olduğunu vurguladı. Adaya kimlik veya pasaport ile gelmiş olanların, çalışma izni alabilmek için yapmaları gereken işlemlerin; Çalışma Dairesi İstihdam Servisine kayıt yapılması ve İçişleri Bakanlığı’ndan insani ikamet izni çıkarılması gerektiğini belirtti.


Gazi, bu işlemleri yapan depremzedelerin, çalışmak için iş buldukları zaman, Türkiye’ye gidip gelmeden çalışma izni alabileceklerini söyledi.

Patronların “depremzedelere çalışma izni almak yasak” diyerek, kaçak çalışma teklifi yaptıklarını duyduklarına değinen Gazi, ‘bu sözlere inanmayın, yasal adımları takip eden herkes çalışma izni alabilir’ dedi.

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Tags:bağımsızlık yoluGazi GökkıbrısTürkiye
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