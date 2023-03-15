İngiliz Üslerine aralarında Kıbrıslı Türklerin de olduğu 32 yeni polis memuru alındı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

İngiliz Üslerine aralarında Kıbrıslı Türklerin de olduğu 32 yeni polis memuru alındı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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SBA polisi

İngiliz Üslerine, aralarında Kıbrıslı Türklerin de olduğu 32 yeni polis memuru alındığı haber verildi.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplam 32 kişinin, İngiliz üslerinde polis memuru olarak ilk haftalarını tamamladıklarını ve geçtiğimiz hafta Dikelya’da resmi yeminlerini ettiklerini yazan Haravgi gazetesi, İngiliz Üsleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk ve Rum polis memurlarının iki yıllık yoğun bir deneme süresine başladıklarını ve bu sürede kolluk kuvvetlerinin her alanında eğitileceklerini belirtti.


Yapılan açıklamaya göre, yeni polis memurlarının gruplara ayrılmadıkları ve ilk kez birlikte eğitim görecekleri ifade edildi.

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Tags:İngiliz ÜsleriSBA polisi
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