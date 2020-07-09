Göçmenlere kurşun sıktık  

Özel Haber- Gürsel Karagözlü

Yayla köyünde bu sabahın ilk ışıklarında gerçekleştirilen göçmen operasyonunda kaçak yollardan adaya çıkmaya çalışan iki düzensiz göçmen vurularak yaralandı. Havadis’in edindiği bilgiye göre ülkeye bir tekneyle göçmen geleceği ihbarı alan polis ile sahil güvenlik ekipleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Kaçak göçmen taşıyan teknenin karasularımıza girmesinin ardından polis Yayla sahilinde pusu kurdu. 20’si erkek, 3’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere toplam 30 mülteciyi taşıyan tekne sahile yaklaşınca polisle karşılaştı. Tekneyi kıyıya çekmek isteyen polis göçmenlerin muhalefetiyle karşılaştı.

Önce havaya sonra tekneye

Polis tekneyi karaya çekmesini engelleyen göçmenleri durdurmak için önce havaya iki el ateş açtı. Göçmenleri taşıyan tekne kaçmaya çalışmaya devam edince polis bu kez tekneyi hedef alarak iki kez daha ateş açtı. O sırada iki göçmen açılan ateş sonucu yaralandı, tekne su almaya başladı. Polis tekneyi kıyıya çekerek göçmenleri boşalttı. Polisten yapılan ilk açıklamada iki kaptan haricinde tek nede 20’si erkek, 3’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere toplam 30 göçmenin bulunduğu duyurdu.

Polis vurulmayı önce gizledi

Ateş açılması ve yaralanma olayına ilişkin uzun süre açıklama yapmayan polis öğle saatlerinde kıyıya çıkan göçmenlerden ikisinin polisten kaçmaya çalıştığını, bu nedenle önce havaya iki el uyarı ateşi yapıldığını daha sonra kaçmaya devam eden göçmenlerin hedef alınarak iki el daha ateş edildiğini duyurdu. Polis açılan ateş sonucu hafif yaralanan iki göçmenin Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Deniz simidinde kan var

Havadis’in elde ettiği fotoğraf ve gazeteye konuşan kaynağın söylediği gibi vurulmanın tekne içinde gerçekleştiğini kanıtlıyor. Fotoğraftaki can simidi olarak kullanılan araba lastiğinin üzerinde kan izleri bulunuyor.