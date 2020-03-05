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Göç-Taş’da başkan Evren Demirbilek oldu

5 Mart 2020

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği(Göç-Taş)  Olağan Genel Kurulu yapıldı. Dernek Başkanı Evren Demirbilek oldu.
Göç-Taş’tan verilen bilgiye göre, Genel Kurulu Göçmenköy’de bulunan dernek lokalinde yapıldı.
Genel Kurulda belirlenen yönetim kurulu dün gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev bölümü yaptı. Buna göre, Başkan Evren Demirbilek, As Başkan Tahir Hoca, Genel Sekreter Meltem Burgaç, Mali Sekreter Ali Özsoy, Genel Koordinatör İmren Tözer oldu. Ömer Metbulut, Ayşe Özhan, Mehmet Kurt ve Aysel Karataş da yönetim kurulunda görev alacak.
Genel Kurulda, Denetleme Kurulu üyeliğine İbrahim Metbulut, Ahmet Koruşan ve Bahar Nurluöz; Disiplin Kurulu üyeliğine ise Salim Piyale, Yaşar Gevrek ve Mustafa Ağa seçildi.

 




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