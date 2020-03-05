Kuzey Kıbrıs Turkcell, kamu ve özel sektör için dijital iş servislerini tanıttı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, kamu ile özel sektördeki kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerinde de çözüm ortaklığına adım attı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, söz konusu hizmetlerini bir basın toplantısıyla tanıttı.

Maden: Tüm kurumlarımızın dijital dönüşüm süreçlerinde çözüm ortağı olmaya hazırız

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, toplantıda yaptığı sunumda, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital dönüşüm yolculuğunda ilk olarak şirket yönetimi, çalışanlar, mağaza ve müşterileri kapsayan dijitalleşme süreçlerine dair hayata geçirdikleri uygulamaları anlattı. Güvenli Dijital İmza uygulaması ile sözleşme ve imza gerektiren işlemlerin daha güvenli, hızlı ve kolay yapıldığını belirten Maden, “Zamandan tasarruf etmenin yanı sıra kağıt israfının ortadan kalkması, çevreye önemli bir katkıdır. Çevre dostu ve ISO/IEC 19794-7 standardına sahip bu güvenli uygulamamızla yılsonuna kadar sözleşmelerimizin yüzde 80’inin dijital imzalı hale geleceğini öngörüyoruz” dedi. Maden sunumuna şu sözlerle devam etti:

“Dijital İş Servisleri adı altında, ülkemizdeki gerek kamu, gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarına tüm Sistem Entegrasyonu projelerimizle hizmet sunmaya hazır hale geldik. Dijitalleşme yolculuğumuzda hayata geçirdiğimiz projelerle elde ettiğimiz başarıları tüm kurumlarımızla paylaşmak ve teknoloji partneri olarak dijital dönüşüm süreçlerinde çözüm ortağı olmak en büyük arzumuzdur. Bu vesile ile kurumsal müşterilerimize yönelik C-Lounge adı altında Dijital Dönüşüm Toplantısı düzenleyerek Dijital İş Servislerimizin tanıtımını yapacak, gerek ülkemizde, gerekse Türkiye’de yapmış olduğumuz uygulamaları paylaşacağız”.

Harun Maden, sunumunun ardından konuşmasını yapmak üzere davet ettiği Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük’e, sektörün regülatörü, yöneticisi, otoritesi vasfı ile gerek haberleşme teknolojisi ile ilgili gelişmeler, gerekse dijital imza uygulamasına ilişkin süreçlerde verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Bürüncük: Turkcell, teknolojik bir firma olarak önemli adımlar atmakta ve ülkemizin gelişimi için de bunu önemli buluyoruz

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük de basın toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijitalleşme konusunda yaptığı çalışmaları gurur duyarak izlediklerini, Turkcell’in bu konuda fark yaratmakta ve dijital operatör terminolojisine öncülük etmekte olduğunu söyledi. Bürüncük, Turkcell’in teknolojik bir firma olarak önemli adımlar attığını, ülkemizin gelişimi için de bunu önemli bulduklarını belirtti. BTHK olarak haberleşme yasası gereği sözleşme yapma zorunluluğu getirdiklerini ve geçen yıl başlattıkları ön ödemeli hatlarda sözleşme yapma zorunluluğunun yasal olarak başladığını söyleyen Bürüncük, “Yüz binlerce kişi için bir süreç başladı. Tüm bu kullanıcılar ile sözleşme yapıldı. Turkcell bu süreç için yeni bir çalışma yaparak biyometrik imza ile bu süreci daha güvenli, daha çevre dostu ve teknolojik olarak gerçekleştirdi. Bu çalışmayı çok başarılı buluyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell’i bu çalışma için tebrik eder çalışmalarının başarı ile devamını dilerim” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, basın toplantısının ardından Turkcell’in yöneticilerinin sunumlarıyla kurumlara özel C-Lounge adı altında Dijital Dönüşüm Toplantısı düzenledi.