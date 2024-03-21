Girne’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Girne’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Girne’de yarın bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek.

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, 09.30 ile 13..30 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy’ün güneyi, Eminağa Seralar bölgesi, Girne Belediyesine bağlı su pompaları, Beylerbeyi’nin dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi ve  Ozanköy’de mezarlık bölgesine elektrik verilemeyecek.


 Açıklamada şebekede yapılacak çalışmadan dolayı elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.

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Tags:Elektrik kesintisiGirne
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