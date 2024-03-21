Girne Belediye Başkanı Şenkul, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, eşi Songül Şenkul ile birlikte, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretin ardından ise Karaoğlanoğlu İlkokulunda gerçekleştirilen ve ‘Girne 18 Yaş Altı Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ öğrencilerinin de katılım gösterdiği etkinliğe katılan Şenkul, burada öğrencilerle birlikte zaman geçirdi.