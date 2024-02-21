Girne’de trafik çevirmesinden kaçan ehliyetsiz sürücü polise çarptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Girne’de trafik çevirmesinden kaçan ehliyetsiz sürücü polise çarptı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 23:45 sıralarında, Girne’de, Tuğcu Sokak üzerinde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulmak istenen ZUC 920 plakalı araç sürücüsü Z.Z.(E-21), polis kontrolünden kaçmak için kendisini durdurmaya çalışan görevli polisin üzerine kullanımındaki aracı kasten sürerek görevli polise çarpıp, yol içerisine düşerek yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu araç sürücüsü Girne’de tespit edilerek tutuklanmış ve yapılan kontrolde ise sürüş ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilmiştir. Olayda yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:polis çevirmeYaralama
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