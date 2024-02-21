Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Tuncay: “Lefke Su Kemeri koruma çalışması tamamlandı”

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, Lefke Su Kemeri’nde yürüttüğü koruma çalışmasının tamamlandığı açıklandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre komitenin öncelikle müdahale edilmesini kararlaştırdığı ve çalışma yürüttüğü Lefke Su Kemeri’ndeki koruma projesi tamamlandı.

Tuncay, projenin finansmanının Avrupa Birliği tarafından sağlandığını ve uygulamasının ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Su kemerinin Venedik dönemine kadar tarihlendirildiğini söyleyen Tuncay, çalışma yapılan kemerin bölgenin su sisteminin hayati bir bileşeni ve Osmanlı dönemi tahıl üretiminin önemli bir unsuru olduğunu ifade etti.

Su kemerinin sadece bir su kanalı olmadığını, aynı zamanda tarihi metinlerde de belgelendiği üzere bir değirmen olarak da hizmet verdiğini anlatan Tuncay, su kemerinin seçkin Gotik mimari tarzında işlenmiş sivri kemerinin yapıldığı dönemin ustalarının üslup tercihlerini ve yapım tekniklerini yansıttığını dile getirdi.

Koruma çalışmasıyla su kemerine yeni bir soluk getirildiğini ve gelecek nesiller için korunmasının sağlandığını kaydeden Tuncay, çalışmalar kapsamında bitki örtüsünün kaldırılması ve iyileştirilmesi, yıpranmış taşların titizlikle temizlenmesi ve aşırı derecede bozulmuş, eksik taşların değiştirilmesi çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Çalışmalar sırasında kemerin dikkatlice söküldüğünü ve yeniden inşa edildiğini anlatan Tuncay, kemerin restorasyon sürecinin her yönüyle, eserin zengin tarihine azami özen ve saygı gösterilerek gerçekleştirildiğini kaydetti.