Girne’de sahte Euro ve ABD Doları ele geçirildi

Girne’de, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki şahsın tasarrufunda sahte olduğuna inanılan, bir adet 50’lik Euro, bir adet 50’lik ABD Doları ve 22 adet de 100’lük (Toplam 2.200 $) ABD Doları banknot tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN SAHTE BANKNOTLARIN SERİ NUMARALARI

50’lik Euro banknota ait seri numarası ZD1449408208

50’lik ABD Doları banknota ait seri numarası MB26725871A

100’lük ABD Dolarlarına ait seri numarası LG04727792

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ve 100’lük ABD Doları ile “50’lik Euro” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

2 kişi tutuklandı

26.04.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen opersyon sonucu, B.Ş.(E-44)’nin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan MB26725871A seri numaralı bir adet 50’lik ABD Doları ile ZD1449408208 seri numaralı bir adet 50 Euro’luk banknot bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen soruşturmada kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.(E-46)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise; sahte olduğuna inanılan LG04727792 seri numarasından oluşan toplam 22 adet 100’lük (2.200 $) ABD Doları bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.