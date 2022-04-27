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Düzenli egzersiz depresyonu beşte bir azaltıyor

27 Nisan 2022
İngiltere’de yapılan araştırmada, haftada 75 dakika egzersiz yapmanın depresyon olasılığını beşte bir oranında azalttığı açıklandı.







İngiltere’de yapılan araştırmada, haftada 75 dakika egzersiz yapmanın depresyon olasılığını beşte bir oranında azalttığı açıklandı. Cambridge Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği haftada 2,5 saatlik sporu yapanların ise yüzde 25 daha az depresyona yakalandıkları belirtildi.



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27 Nisan 2022


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