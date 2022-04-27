Düzenli egzersiz depresyonu beşte bir azaltıyor

İngiltere’de egzersizin depresyon üzerinde olumlu etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Cambridge Üniversitesi’nde yapılan yeni çalışmada, haftada 75 dakika egzersiz yapan yetişkinlerin depresyona girme olasılıklarının beşte bir oranında daha az olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşılan egzersiz tavsiyesinin yarısı kadar spor yapılmasının depresyona beşte bir oranında iyi geldiği aktarılan çalışmada, örgütün tavsiyesi olan haftada en az iki buçuk saat egzersizi yapanların ise yüzde 25 daha az risk taşıdığı vurgulandı.

Bilim insanları, küçük bir miktar egzersizin bile zihinsel sağlığa ‘önemli bir yararı’ olabileceğinin altını çizdi.

Cambridge Üniversitesi bilim insanları çalışmanın notlarında, “Egzersiz, depresyona yardımcı olabilir, çünkü endorfinlerin, iyi hissettiren kimyasalların salınımını tetikler ve vücut imajı algısını geliştirir” ifadelerine yer verdi.

Yapılan başka araştırmalar da, fiziksel aktivitenin depresyonu önlemeye yardımcı olabileceğini ve hatta antidepresanlar kadar etkili olabileceğini öne sürdü.

JAMA Psikiyatrisinde yayımlanan en son meta-analizde araştırmacılar, 28 bini depresyon hastası olmak üzere 190 bin yetişkinin verilerini analiz etti.

İzlenen tüm katılımcıların aktivite düzeyleri ve en az üç yıl boyunca depresyon geçirip geçirmedikleri incelenirken, DSÖ tarafından önerilen egzersiz miktarının yarısını yapan kişiler, egzersiz yapmayanlarla karşılaştırıldı.

Sonuçlar, düşük aktivite seviyelerinde bile depresyon oranlarında hızlı bir azalma olduğunu gösterirken, katılımcılar daha fazla aktivite yaptıklarında, ruh halini yükselten getiriler istikrarlı bir şekilde azaldı.

Bir epidemiyolog Dr. Matthew Pearce tarafından yönetilen çalışmada, “Halk sağlığı tavsiyelerinin altında bile fiziksel aktivite seviyelerinde önemli zihinsel sağlık yararları elde edilebilir” diye konuştu.