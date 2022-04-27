Düzenli egzersiz depresyonu beşte bir azaltıyor

\u0130ngiltere\u2019de yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, haftada 75 dakika egzersiz yapman\u0131n depresyon olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 be\u015fte bir oran\u0131nda azaltt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Cambridge \u00dcniversitesi\u2019nde yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmada, D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc\u2019n\u00fcn (DS\u00d6) \u00f6nerdi\u011fi haftada 2,5 saatlik sporu yapanlar\u0131n ise y\u00fczde 25 daha az depresyona yakaland\u0131klar\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de egzersizin depresyon \u00fczerinde olumlu etkileri \u00fczerine yeni bir ara\u015ft\u0131rma yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\nCambridge \u00dcniversitesi'nde yap\u0131lan yeni \u00e7al\u0131\u015fmada, haftada 75 dakika egzersiz yapan yeti\u015fkinlerin depresyona girme olas\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131n be\u015fte bir oran\u0131nda daha az oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nD\u00fcnya\u00a0Sa\u011fl\u0131k\u00a0\u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan egzersiz tavsiyesinin yar\u0131s\u0131 kadar spor yap\u0131lmas\u0131n\u0131n depresyona be\u015fte bir oran\u0131nda iyi geldi\u011fi aktar\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmada, \u00f6rg\u00fct\u00fcn tavsiyesi olan haftada en az iki bu\u00e7uk saat egzersizi yapanlar\u0131n ise y\u00fczde 25 daha az risk ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131.\r\n\r\n\r\nBilim insanlar\u0131, k\u00fc\u00e7\u00fck bir miktar egzersizin bile zihinsel sa\u011fl\u0131\u011fa '\u00f6nemli bir yarar\u0131' olabilece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\nCambridge \u00dcniversitesi bilim insanlar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n notlar\u0131nda, \u201cEgzersiz, depresyona yard\u0131mc\u0131 olabilir, \u00e7\u00fcnk\u00fc endorfinlerin, iyi hissettiren kimyasallar\u0131n sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131 tetikler ve v\u00fccut imaj\u0131 alg\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftirir\u201d ifadelerine yer verdi.\r\n\r\nYap\u0131lan ba\u015fka ara\u015ft\u0131rmalar da, fiziksel aktivitenin depresyonu \u00f6nlemeye yard\u0131mc\u0131 olabilece\u011fini ve hatta antidepresanlar kadar etkili olabilece\u011fini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\nJAMA Psikiyatrisinde yay\u0131mlanan en son meta-analizde ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, 28 bini depresyon hastas\u0131 olmak \u00fczere 190 bin yeti\u015fkinin verilerini analiz etti.\r\n\r\n\u0130zlenen t\u00fcm kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n aktivite d\u00fczeyleri ve en az \u00fc\u00e7 y\u0131l boyunca depresyon ge\u00e7irip ge\u00e7irmedikleri incelenirken, DS\u00d6 taraf\u0131ndan \u00f6nerilen egzersiz miktar\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 yapan ki\u015filer, egzersiz yapmayanlarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\nSonu\u00e7lar, d\u00fc\u015f\u00fck aktivite seviyelerinde bile depresyon oranlar\u0131nda h\u0131zl\u0131 bir azalma oldu\u011funu g\u00f6sterirken, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar daha fazla aktivite yapt\u0131klar\u0131nda, ruh halini y\u00fckselten getiriler istikrarl\u0131 bir \u015fekilde azald\u0131.\r\n\r\nBir epidemiyolog Dr. Matthew Pearce taraf\u0131ndan y\u00f6netilen \u00e7al\u0131\u015fmada, \u201cHalk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 tavsiyelerinin alt\u0131nda bile fiziksel aktivite seviyelerinde \u00f6nemli zihinsel sa\u011fl\u0131k yararlar\u0131 elde edilebilir\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n