Girne’de korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Mehmet TERKAN (E-27) ,yönetimindeki SH 256 plakalı kamyonet sürücüsünün karşı seride geçmesi sonucu, o esnada Girne’de sakin Veysel Şimşek (E-43) yönetimindeki KS 808 plakalı BMW marka salon araca çarpmıştır.

Kaza sonucu SH 256 plakalı kamyonet sürücüsü Mehmet TERKAN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Serkan TERKAN (E -24) Lefkoşa’da sakin Ahmet KILINÇ (E-21) KS 808 plakalı araç sürücüsü Veysel ŞIMŞEK (E-43) ve KS 808 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Mert TUR (E-10) yaralanarak, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip ayni serviste müşahede altına alınırken Mehmet TERKAN, Serkan TERKAN ve Ahmet KILINÇ taburcu edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.