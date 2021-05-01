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Girne’de korkutan kaza

1 Mayıs 2021
girne de kaza





Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Mehmet TERKAN (E-27) ,yönetimindeki SH 256 plakalı   kamyonet sürücüsünün karşı seride geçmesi sonucu, o esnada Girne’de sakin Veysel Şimşek (E-43) yönetimindeki KS 808 plakalı BMW marka salon araca  çarpmıştır.

Kaza sonucu SH 256 plakalı kamyonet sürücüsü Mehmet TERKAN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Serkan TERKAN (E -24) Lefkoşa’da sakin Ahmet KILINÇ (E-21) KS 808 plakalı araç sürücüsü Veysel ŞIMŞEK (E-43) ve KS 808 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Mert  TUR (E-10) yaralanarak, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak  görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip ayni serviste müşahede altına alınırken Mehmet TERKAN, Serkan TERKAN ve Ahmet KILINÇ taburcu edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

 





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1 Mayıs 2021


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