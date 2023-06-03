Girne’de korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 03.06.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Mustafa KAYMAK (E-26) 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HJ 060 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağında bulunan Çelebi sokağa dönüşe geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ikametgahı çevreleyen taş duvara çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yoluna devam eden HJ 060 plakalı araç, evin bahçesi içerisindeki çit selvi ağacına da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan HJ 060 plakalı araç sürücüsü Mustafa KAYMAK, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Araçta yolcu olarak bulunup yaralanan Mehmet AYDINCILAR (E-26), Muhammet BAL (E-27), Elif SEVEN (K-21) ve Melisa KAYA (K-21) ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar.

Araç sürücüsü Mustafa KAYMAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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