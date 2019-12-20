Girne’de korkutan çarpışma

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bugün meydana gelen çarpışmada 2 araç sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, saat 13:00 sıralarında gerçekleşen çarpışmada, Mehmet Serdar Fansa (E-32), yönetimindeki MT 049 plakalı van araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Şht Adnan Damar Sokak’a dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Kartal Harman (E-43) yönetimindeki PE 049 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar.

çarpışma sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.