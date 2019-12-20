Türkiye

Bolu’dan da ‘atlara karantina’ haberi geldi

20 Aralık 2019

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant Tabiat Parkı’nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8’inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını açıkladı.

Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant’ta 83 atın, faytonlarda ve bireysel gezinti amaçlı kullanıldığını, çalıştırılmaya başlamadan önce bunlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ruam hastalığına karşı testler uygulandığını söyledi.

Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret eden Ümit, şöyle konuştu:

“Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya çıkmadan önce Abant’taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant’ta çalıştırılan 83 attan 8’inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu atların kanları alındı, test için Ankara’ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde tutuluyor.”

‘Misafirlerimizin endişe duymalarına mahal yok’

Abant’ın turist ağırlayan bir bölge olduğuna değinen Ümit, “Tatilciler için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı. Ruamın, tek tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğu yetkililer tarafından söyleniyor. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam edilecek. Bu nedenle bölgeye gelecek misafirlerimizin herhangi bir endişe duymalarına mahal yok” ifadelerini kullandı.

Büyükada’da da ruam hastalığı nedeniyle 81 at öldürülmüştü.



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