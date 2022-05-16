Girne’de korkunç kaza: 1 yaralı

Girne’de Uğur Mumcu caddesinde bu sabah meydana gelen kazada Nezihe Gül yaralanırken araç sürücüsü Ümit Genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bugün sabah saat 07:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu caddesi üzerinde Ümit GENÇ (E-29), 207 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RY 666 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıkmış ve o esnada banket içerisinde yaya olarak batı istikametine doğru yürümekte olan Nezihe GÜL(K-58)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Nezihe GÜL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş olup, tedavisi halen sürmektedir. RY 666 plakalı araç sürücüsü Ümit GENÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.