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Girne’de keyifler yerinde

15 Temmuz 2020
Girne, Papageno Bar, Ahmet Evan, Hikmet Kurtarıcıoğulları, Ceren Koşar,

Girne’nin tercih edilen eğlence mekanlarından Papageno Bar geçtiğimiz hafta yaz sezonuna ‘merhaba’ dedi.

Girne, Papageno Bar, Ahmet Evan, Hikmet Kurtarıcıoğulları, Ceren Koşar,

Açılış gecesine özgü ülkemizin en başarılı sanatçıları olarak gösterilen Ahmet Evan ve Hikmet Kurtarıcıoğulları sahne alarak mekanın konuklarına müzik ziyafeti sundu.

Oldukça hareketli geçen gecede Ahmet Evan’ın kendine has uslübu büyük beğeni alırken Hikmet de başarılı performansıyla eğlenceseverleri mest etti.

Girne, Papageno Bar, Ahmet Evan, Hikmet Kurtarıcıoğulları, Ceren Koşar,

Ülkemizin başarılı modellerinden Ceren Koşar’da gecede eğlenenler arasındaydı.

Girne, Papageno Bar, Ahmet Evan, Hikmet Kurtarıcıoğulları, Ceren Koşar,

Papageno bar kaliteli misafir kitlesi ve zengin müzik anlayışı ile haftanın yedi gecesi canlı performanslarla hizmet vermeye devam edecek.

Girne, Papageno Bar, Ahmet Evan, Hikmet Kurtarıcıoğulları, Ceren Koşar,


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