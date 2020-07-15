Girne’de keyifler yerinde

Girne’nin tercih edilen eğlence mekanlarından Papageno Bar geçtiğimiz hafta yaz sezonuna ‘merhaba’ dedi.

Açılış gecesine özgü ülkemizin en başarılı sanatçıları olarak gösterilen Ahmet Evan ve Hikmet Kurtarıcıoğulları sahne alarak mekanın konuklarına müzik ziyafeti sundu.

Oldukça hareketli geçen gecede Ahmet Evan’ın kendine has uslübu büyük beğeni alırken Hikmet de başarılı performansıyla eğlenceseverleri mest etti.

Ülkemizin başarılı modellerinden Ceren Koşar’da gecede eğlenenler arasındaydı.

Papageno bar kaliteli misafir kitlesi ve zengin müzik anlayışı ile haftanın yedi gecesi canlı performanslarla hizmet vermeye devam edecek.