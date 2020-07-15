Kıbrıs

7 buçuk saatlik elektrik kesintisi

15 Temmuz 2020
elektrik kesintisi

İskele bölgesinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, çalışma kapsamında, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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