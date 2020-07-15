7 buçuk saatlik elektrik kesintisi

İskele bölgesinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, çalışma kapsamında, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.