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Girne’de istenmeyen görüntüler

17 Ekim 2019

Ülke genelinde yağan yağmur Girne’de hayatı olumsuz etkiledi… 

Girne’de etkili olan yağmur istenmeyen görüntülere neden oldu ve bir kez daha alt yapı eksikliğini gün yüzüne çıkardı…

Video: Beyazıt Güraslan

Video: Hüseyin Gökbörü

Girne'de yağmur etkili oldu

Ülke genelinde yağan yağmur Girne'de hayatı olumsuz etkiledi… Video: Hüseyin Gökbörü

Havadis Gazetesi paylaştı: 17 Ekim 2019 Perşembe

Girne’de etkili yağan yağmur yine istenmeyen görüntülere yol açtı… Video: Beyazıt Güraslan

Girne'de istenmeyen görüntüler

Girne'de etkili yağan yağmur yine istenmeyen görüntülere yol açtı… Video: Beyazıt Güraslan

Havadis Gazetesi paylaştı: 17 Ekim 2019 Perşembe

 

Video: Halil Oktunç

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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