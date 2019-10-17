Ülke genelinde yağan yağmur Girne’de hayatı olumsuz etkiledi…
Girne’de etkili olan yağmur istenmeyen görüntülere neden oldu ve bir kez daha alt yapı eksikliğini gün yüzüne çıkardı…
Video: Beyazıt Güraslan
Video: Hüseyin Gökbörü
Ülke genelinde yağan yağmur Girne'de hayatı olumsuz etkiledi… Video: Hüseyin Gökbörü
Havadis Gazetesi paylaştı: 17 Ekim 2019 Perşembe
Girne’de etkili yağan yağmur yine istenmeyen görüntülere yol açtı… Video: Beyazıt Güraslan
Girne'de istenmeyen görüntüler
Girne'de etkili yağan yağmur yine istenmeyen görüntülere yol açtı… Video: Beyazıt Güraslan
Havadis Gazetesi paylaştı: 17 Ekim 2019 Perşembe
Video: Halil Oktunç