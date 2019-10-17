Ülke genelinde yağan yağmur Girne’de hayatı olumsuz etkiledi…

Girne’de etkili olan yağmur istenmeyen görüntülere neden oldu ve bir kez daha alt yapı eksikliğini gün yüzüne çıkardı…

Video: Beyazıt Güraslan

Video: Hüseyin Gökbörü

Girne'de yağmur etkili oldu Ülke genelinde yağan yağmur Girne'de hayatı olumsuz etkiledi… Video: Hüseyin Gökbörü Havadis Gazetesi paylaştı: 17 Ekim 2019 Perşembe

Girne’de etkili yağan yağmur yine istenmeyen görüntülere yol açtı… Video: Beyazıt Güraslan

Girne'de istenmeyen görüntüler Girne'de etkili yağan yağmur yine istenmeyen görüntülere yol açtı… Video: Beyazıt Güraslan Havadis Gazetesi paylaştı: 17 Ekim 2019 Perşembe

Video: Halil Oktunç