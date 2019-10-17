LTB temizlik kampanyası devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) “yaşamaktan keyif alınan temiz bir başkent için” ilkini 26 Eylül’de başlattığı temizlik kampanyasının ikincisini gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, hem memurlar hem de işçi çalışanların katılımı ile cadde ve sokak temizliğinin yapıldığı kampanyanın ikincisine öğrenciler de destek verdi.

Atleks Sanverler Ortaokulu, Osman Örek Meslek Lisesi ile Bayraktar Ortaokulu öğrencileri de bugün gerçekleştirilen temizlik çalışmasına katkı koydu.

Temizlik çalışmasında saat 09.00’dan 14.00’a kadar başkent Lefkoşa’da belirlenen bölgelerde kağıt atıkları, pet şişe, cam şişe ve plastik atıklar toplandı.

HER AYIN SON PERŞEMBE GÜNÜ PERSONEL TEMİZLİĞE DEVAM EDECEK

Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) desteği ile LTB çalışanlarının gönüllü olarak katıldığı temizlik seferberliği rutin olarak her ayın son perşembesi Lefkoşa’nın farklı sokaklarında yürütülecek.

LTB çalışanlarına destek vermek ve temizlik çalışmasına katılmak isteyen gönüllüler için sokak isimleri LTB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.