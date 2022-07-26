Girne’de hijyen kontrolleri devam ediyor

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, 17 Haziran – 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 146 işletme, genel hijyen ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili denetlendi. Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yazılı süreli uyarılar verilmiş, koşulları uygun olmadığı tespit edilen su otomat noktası ile bir market ve iki Restaurant olmak üzere toplam 4 tane işletmenin faaliyetleri durdurularak mühürlenmiştir.

İzinsiz meyve satışı yapan bir seyyar satıcının da faaliyeti durdurularak ürünlerine el konulmuş, bir süper markette uygun olmayan koşullarda satışa sunulan bazı sandviç ürünleri ile bir restaurantta son kullanım tarihi süresi dolmuş olduğu tespit edilen tatlı ürünlerine imha edilmek üzere el konulmuştur. Genel hijyen koşullarında eksiklikler olduğu tespit edilen 3 tane yiyecek içecek işletmesine toplamda 2336 TL para cezası kesilmiştir.

Sağlık denetimleri

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri yanında çevre sağlığı açısından uygunsuzluk yaratan Cine Miles Restaurant ile uygun olmayan koşullarda gıda satışı yapan Classmar Market işletmesi ve hijyenik olmayan koşullarda yiyecek üretimi yapan ‘Büyük Usta Kokoreç’ isimli restaurant işletmesi Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından kapatılarak mühürlenmiştir. Asya Su markalı su otomatlarında yapılan rutin laboratuvar kontrollerinde tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle otomatların faaliyetleri durdurulmuş; gerekli hijyen önlemlerinin sağlanması ve kontroller sonrasında faaliyetlerine yeniden izin verilmiştir.

Girne Belediyesinin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 22 tane işletme yazılı olarak uyarılmış; 10 tane işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verilmiştir.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü

“Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında devam eden resmi kontrollerden amacımız güvenli gıdaya erişimi sağlamak adına toplum sağlığının korunmasıdır. Yaz döneminin en hareketli günlerini geçirdiğimiz bu aylarda yiyecek içecek ve eğlence sektöründe hizmet veren tüm işletmelerimizin yasal mevzuat kurallarına ve insan sağlığını gözetecek esaslara uygun şekilde hizmet sunması hepimiz için önem taşımaktadır” dedi.