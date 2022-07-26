Argasdi’nin 66. Sayısı “Diren Sanat ile” dosya konusu ile çıktı

Baraka Kültür Merkezi’nin üç ayda bir yayımlanan kültür-sanat-politika dergisi Argasdi’nin, 66. sayısı çıktı. Dergide, güncel konulardaki yazıların, şiir, müzik, dizi/sinema, dergi/kitap feminizm sayfalarının yanı sıra dosya konusu olarak ele alınan“DİREN SANAT İLE” başlığı altında sanatın her dalıyla nasıl direnildiğine naçizane deneyimlerle değinildi. 10 TL okur katkısı ile satılan 24 sayfalık renkli dergi, Lefkoşa Khora Kitap Cafe’lerden ve Baraka Kültür Merkezi’nden temin edilebilir. Derginin hammaliye ekibi bu sayı için şöyle diyor;

“Direnmek; hayatımınız merkezinde doğduğumuz günden beri… Çünkü:

Direnmek demek umut demek, özgürlük demek, mücadele demek, yılgınlık yok demek, adalet demek, inanç demek, inat etmek demek, örgütlülük demek…