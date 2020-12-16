Girne’de gıda denetimleri aralıksız devam ediyor

Girne Belediyesi Gıda Güvenliği ve Hijyen kontrolleri kapsamında denetimlerine aralıksız devam ediyor…

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi tarafından yapılan açıklamada; Ülkemiz insanının yoğun ilgi gösterdiği Girne kentinde, Covid-19 Pandemisinin gölgesinde de olsa hizmet vermeye devam eden yeme içme sektörünün genel hijyen ve sağlık koşullarının rutin denetimleri aralıksız devam etmektedir.

Covid-19 Pandemi önlemlerinin tüm ticari işletmelerde uygulanması zorunluluğu kapsamında yapılan genel Zabıta denetimlerinin yanında; günlük yaşamın temel ihtiyaçlarından olan yeme-içme ile ilgili faaliyetleri olan işletmelerdeki genel hijyen ve gıda güvenliği unsurlarının da kontrolü, Sağlık Şube Ekipleri tarafından yürütülmektedir.

6 işletme mühürlendi

Girne Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre, 1-15 Aralık 2020 döneminde gece baskınları da dahil olmak üzere yapılan denetimlerde toplam 96 farklı işletmeye ziyaretler düzenlenmiştir. Bu denetimler kapsamında,

Tazecik Gıda ve Heybe Restoran isimli işletmelere çeşitli eksiklerinden dolayı toplam 1680TL para cezası kesilmiştir.

Yasal izinleri eksik olan veya hijyen ile ilgili önlemleri yetersiz bulunan Ateş Kebap, Çağdaş Pastahanesi, Zeytinlik Kasap, Beer Point, Cyprus Hair Aesthetics isimli işletmeler mühürlenmiş; eksiklikleri giderildikten ve hijyen ile ilgili tüm önlemleri sağladıktan sonra yeniden faaliyetlerine izin verilmiştir.

isimli işletmeler mühürlenmiş; eksiklikleri giderildikten ve hijyen ile ilgili tüm önlemleri sağladıktan sonra yeniden faaliyetlerine izin verilmiştir. Yapılan raf kontrollerinde Mami Malti Market işletmesinden açık alanda satışı yasak olan 10 adet ürüne imha için el konulmuştur.

Başkan Nidai Güngördü: Gıdayı korumak insanın yaşamını korumak demek

Belediyemizin en asli görevlerinden olan genel sağlığın korunmasına yönelik çalışmalarımız hız kesmeden sürmektedir. Çünkü bizim için insan yaşamı ve sağlığı birçok konunun da önüne geçmektedir. Yaşama dokunmak, yaşamı desteklemek ve hayatın bütününe katkı koymak adına oluşturduğumuz vizyon çerçevesinde; gıda ile ilgili işletmelerin hijyen kontrollerini bağımsız bir birim ile tamamen bilimsel esaslar çerçevesinde yürütmekteyiz. Gıdayı korumak insanın yaşamını korumak demek. Bu noktada; tüm işletmelerin zaruri şekilde uygulaması esas olan kriterlerden bugüne dek ödün vermedik. Bilakis; genel standartların gelişmesine katkı sağlamak adına çalışmalarımıza yön verdik. Yiyecek içecek ile ilgili hizmet veren tüm işletmelerin aynı hassasiyetle işbirliği bizler için önemlidir. Tüm işletmelerimizin ve de vatandaşlarımızın Covid-19 Pandemi önemlerini uygulamalarının önemini bir kez daha hatırlatmak isterim.