Derya: Kim ne zaman karşı çıktı söyleyin

CTP Milletvekili Doğuş Derya, HP milletvekili Ayşegül Baybars’ın “Yurttaşlık Yasası” konusundaki söylemlerini eleştirdi.

Doğuş Derya açıklamasında “Yurttaşlık Yasası’nı 1 ya da 2 hafta içinde meclise göndereceğinizi söylediğiniz günden itibaren sürekli olarak (geçen zamanı da hatırlatarak) Yasa’nın ne zaman gönderileceğini kamuoyu önünde sorguladım. Bir kere bile cevap vermedinizŞimdi de çıkıp “ortaklar zamanı değil” dedi diyerek mesuliyeti başkalarına atıyorsunuz. “Cesaretim ve kararlılığım yoktu” demek yerine yine başkalarını suçluyorsunuz. Çıkın ve açık yüreklilikle kim, ne zaman engel çıkardı doğru düzgün söyleyin.” şu ifadeleri kullandı.

Doğuş Derya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

AÇIK KONUŞUN SEVGİLİ BAYBARS!

Ayşegül Baybars İçişleri Bakanlığı’nı devretmesinin hemen akabinde katıldığı bir TV programında “Beyaz Kimlik uygulamasını da içeren yeni Vatandaşlık Yasası’nın hazırlandığını ancak gerek 4’lü koalisyon döneminde, gerekse UBP ile ortaklıkta bunu geçiremediklerini , ortakların her defasında “zamanı değildir” dediğini aktardı. Yani konuyu “aslında ben yaptım ama ortaklarımız kabul etmedi” demeye getirerek kendisinin ve partisinin mesuliyetini üzerinden atmaya çalıştı. Buradan sevgili Ayşegül’e çok açık bir şekilde soruyorum:

1) “Zamanı değildir” dediğini iddia ettiğiniz “ortaklar” kimlerdir?