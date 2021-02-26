Girne’de denetimler sürüyor

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 12 Şubat- 24Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 783 iş yeri denetlendi.

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde; işletmeye kapatma cezaları uygulandı.

Şubat ayının ikinci yarısında denetimler kapsamında 11 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 4 iş yerinin faaliyeti durduruldu, 6 işyerine Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı para cezası kesildi.

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması ile yapılan bu denetimlerde, ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

Sağlık Şube Amiri Naile Soyel:

Ülkemizde bir yıldır devam etmekte olan Covid-19 Pandemisinin tüm yaşamı etkilediği kadar gıda sektöründeki dinamikleri de etkilemiş olup; Belediyelerin de denetim kriterlerini yeniden belirlemiştir. İnsan sağlığı temelinde yapılan denetimler Gıda Güvenliği koşulları yanında aynı zamanda Covid Pandemi kurallarının uygulanırlığını içermektedir. Gıda işletmelerinde genel hijyen koşulları yanında doğru maske kullanımı ve personelin kişisel hijyenini sağlaması ciddi bir önem taşımaktadır.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

Hem Bölge halkımızın hem de tüm toplumun sağlığının korunması için son bir yıldır sahadaki kontrol ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler kapanma ve kısmi açılımların gerçekleştiği şu kritik günlerde de yoğunlukla sürdürülmektedir. Kontrollerin yoğun olması kurallara uygun hareket edilmesi için tüm toplum adına önemli bir motivasyondur. Pandemi nedeniyle sadece sağlık açısından değil aynı zamanda ekonomik zorlukların da yarattığı baskıların doğru yönetilebilmesi için Bakanlar Kurulunun almış olduğu tüm kararların bölgemizde tam anlamıyla uygulanmasının sağlanması Pandemi sürecinin başarısı için elzemdir.

Bu noktada, kurallara uygunluk arz etmeyen işletmelerin yasa gereği kapatılması yine toplum sağlığı içindir. Bu zor günleri başarıyla atlatabilmemiz için gerek işletmelerin gerekse bireylerin; maske- mesafe ve hijyen kurallarını itinayla yerine getirmeleri gerekmektedir. Kendimizi korumak tüm toplumu korumak demek; bu nedenle tüm halkımızı kurallara uymaya davet ediyorum.