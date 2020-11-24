Girne’de ceset bulundu

Girne’de Turizm Limanı bölgesinde ceset bulundu.

Girne Turizm Limanı bölgesinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimlik tespiti henüz yapılmazken, 19 Kasım’dan beridir kayıp olan 24 yaşındaki Sadık Amin’e ait olduğu üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor…

Polisten yapılan açıklama şöyle:

24.11.2020 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne Turizm Limanının doğu kısmındaki sahilden yaklaşık 5 metre deniz içerisinde, ismi henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsa ait ceset bulunmuştur. Ceset üzerinde görevli doktor tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Bahse konu şahsın kimlik tespit çalışmaları devam etmekte olup, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.