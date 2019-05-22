Girne’de bir iş yerine ateş açıldı

Bugün saat 03:00 sıralarında, Beylerbeyi – Girne’de Nergisli Sokak üzerinde faaliyet gösteren TFS Araç Takip Sistemleri isimli iş yerine kimliği meçhul şahıslar tarafından 6 ateş edilmiş ve iş yerine ait vitrin camları kırılarak zarar görmüştür. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmamıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada mesele ile şüpheli görülen üç kişi tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.