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Erhürman: Yeni hükümete başarılar dilerim

22 Mayıs 2019
Tufan Erhürman

Hükümet görevinin devir tesliminin ardından eski Başbakan Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından, yeni hükümete başarılar diledi.

İşte Erhürman’ın açıklaması:

“UBP-HP hükümetine başarılar dilerim. Bugünden itibaren ana muhalefet görevini üstlenmiş bulunuyoruz. Ülkenin içinden geçtiği sıkıntılı dönemde bu görevi sorumluluk duygusuyla ve ülkenin doğru bir biçimde yönetilmesine katkıda bulunmaya yönelik yapıcı muhalefet anlayışıyla yerine getireceğiz. Bu arada 15 aylık sürede birlikte görev yaptığım tüm çalışma arkadaşlarıma ve büyük bir özveriyle hep yanımda olan sevgili eşime ve aileme ne kadar teşekkür etsem az. Bu vesileyle tüm yurttaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunar, yeni dönemin ülkemiz ve halkımız için hayırlı olmasını dilerim.”

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