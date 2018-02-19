Girne’de aşk şarkıları yankılandı

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Volkan Konak geçtiğimiz Cumartesi akşamı Girne’de hizmet veren Elexus Hotel’de Sevgililer Günü’ne özel muhteşem bir konser verdi

Karadeniz türkülerinin usta sanatçısı Volkan Konak, Sevgililer günü sebebiyle geçtiğimiz Cumartesi akşamı Elexus Hotel’de sahne aldı. Usta sanatçı konserine “Kaptanınıza güvenin arkanıza yaslanıp keyfine varın” sözleri ile başladı. Salonu dolduran yaklaşık 1700 kişi ile beraber şarkılarını seslendiren Konak, otuz yıllık birikimi ve sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kimi zaman slow ve romantik şarkılar seslendiren Konak, konuklarına duydu dolu anlar yaşatırken seslendirdiği hareketli türkülerle sevenlerini coşturdu. Usta yorumcu, şarkı aralarında kendisiyle özdeşlemiş fıkra ve şiirleride unutmadı. Tüm tatları içinde barındıran konser tüm enerjisi ve coşkusu ile yaklaşık 2 saat boyunca devam etti.