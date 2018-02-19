Hadise: En büyük sevgilim annem

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Hadise, Sevgililer Günü kapsamında Bafra’da konser verdi. Sahnede sevgilisi olmadı ğ ını belirterek, “Sevgililer Günü’nde annesini aradı ğını söyledi:

Sahne öncesi basının karşısına çıkan Hadise, ilk defa soru almadan konuya kendisi girdi.

Hadise: “Son bir kaç gündür okuduğumuz tecavüz olaylarından dolayı moralim çok bozuk. O yüzden bu akşam röportaj yapmak istemiyorum. Bu konu hakkında büyüklerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza seslenmek istiyorum.” dedi

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Hadise, Sevgililer Günü kapsamında geçtiğimiz Cumartesi akşamı Bafra Bölgesi’nde hizmet veren Nuh’un Gemisi Hotel’de konser verdi.

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Hadise, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ünlü sanatçı, “Üç yıl önce Mersin’de tecavüze uğradıktan sonra öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı unutmayarak, “Ben o dönemde de, ‘Böyle insanlar yaşamamalı, ölmeli’ demiştim. Şimdide aynı düşüncedeyim” demesi üzerine yaklaşık bin kişi ayağa kalkarak Hadise’yi alkışladı. Hayatını kaybeden bütün kadınlar ve çocuklar için, “Şampiyon” şarkısını söyleyen Hadise, gecenin sonunda sevgilisi olmadığını belirterek, “Sevgililer Günü’nde annemi aradım. En büyük sevgilim annem” dedi.