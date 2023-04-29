Girne ve Lapta’da dün akşam meydana gelen iki kazada da araç sürücüleri alkollü çıktı. Kazalarda 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre,

1. KAZA;

28.04.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu 5-6’ıncı km’leri arasında, Leman ÇAKAL GANCALI (K-43) 142 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NP 384 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dönel kavşağa girdiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşak içerisindeki bordür taşlarına çarpmıştır. Çarpmanın ardından yoluna devam eden NP 384 plakalı araç, yolun dışına çıkarak çelik bariyerlere de çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Leman ÇAKAL GANCALI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. KAZA;

29.04.2023 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde, Egemen İNAN (E-38) 267 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 35 ALB 646 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkmış ve toprak sete çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Egemen İNAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ve araçta yolcu olarak bulunan Ömer ŞAHİN (E-24) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılıp müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.