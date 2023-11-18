Girne -Tatlısu yolunda korkutan kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Kasım 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Girne -Tatlısu yolunda korkutan kaza

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Girne – Tatlısu ana yolunda meydana gelen trafik kazasında şiroya  çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza 17.40’ta Girne- Tatlısu ana yolunun


17-18 kilometreleri arasında, Recep Tayyip Güneş (E-28), yönetimindeki RE 716 plakalı salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, Esentepe Halk Plajı kavşağına geldiği zaman önünde aynı istikamette seyreden Metehan Akbulut (E-31) yönetimindeki NN 701 plakalı kazıcı yükleyici (şiro) aracın kepçesine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan RE 716 plakalı aracın sürücüsü Recep Tayyip Güneş, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Güneş’in tedavisi burada sürerken polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.

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Tags:Girne -Tatlısu yolukaza
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