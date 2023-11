Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği: Deprem suçlarının sanıkları olası kast ile yargılanmalıdır

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, deprem suçlarının sanıklarının “olası kast” suçundan yargılanması gerektiğini vurgulayarak “Asıl mücadele şimdi başlıyor” açıklamasında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023’te yaşanan felaket sonrası 35 canın Adıyaman’da İsias Otel enkazında kaybedildiği belirtilerek “İlk günden bu yana acımızı bir kenara koyarak, adalet için mücadele veriyoruz. Hukuki süreç için belirleyici nitelikteki bilirkişi raporu yaklaşık bir ay önce dosyaya sunuldu. Söz konusu rapor ile adı otel olarak anılan yapıdaki kusurların çok açık bir şekilde belirlendiği görülmüştür.” denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“On saniyede yıkılarak canlarımıza mezar olan proje yapım ve denetleme aşamalarındaki eksiklikler, hukuka aykırılıklar ve usulsüzlükler, kullanılan malzemelerin kalitesiz ve yetersizliği yanında yanlışlığı, bir takım izinlerin alınabilmesi için ilgili mercilere verilmesi gerekli belgelerin eksikliği bilirkişilerce tespit edilmiştir.

Buna rağmen savcılığın soruşturma sonucunda elde ettiği delillere göre yapmış olduğu değerlendirme maalesef ki kusur türünü bilinçli taksir derecesinde tutmuştur. Oysa ki çalınan, yanlış ve eksik kullanılan malzeme, yapılan tüm hukuksuzluklar, işlenen fiillerdeki kusur derecesinin olası kastla olduğunu ortaya koymaktadır.

Yargılama sonucunda bilinçli taksirle en fazla alınacak ceza her bir sanığa 72 can için toplam 22,5 yıl iken; sanıkların olası kasttan ceza almaları halinde her bir canımız için verilen ceza çarpılarak hesaplanacaktır.”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin toplumla, sevenleriyle ve destekçileriyle birlikte yürüdüğü adalet yolunda inancı kaybetmeden, hak mücadelesinde mahkemenin adil bir sonuca ulaşacağına güvenmek istendiği kaydedilen açıklamada deprem suçlarının sanıklarının olası kast ile yargılanması talep edildi