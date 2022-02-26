Girne-Tatlısu Anayolu üzerinde korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 18.00 sıralarında, Girne – Tatlısu Anayolu üzerinde, Mehmet Akkılıç, yönetimindeki EG 110 plakalı araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Küçükerenköy yol kavşağından dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyreden İbrahim Güdükboy yönetimindeki HR 989 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan EG 110 plakalı araç sürücüsü Mehmet Akkılıç ile HR 989 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülden Güdükboy kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.