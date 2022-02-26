Macaristan, Ukrayna’dan gelen tüm göçmenleri kabul edecek

Başbakan Orban, Macaristan-Ukrayna sınırını ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmaların halihazırda Macaristan’dan uzak olduğunu ama ilerleyen günlerde durumun değişebileceğini söyledi.

Ülkesinin silahlı çatışmaya karışmak istemediğini belirten Orban, Ukrayna’dan Macaristan’a giriş yapmak isteyen herkesin pasaportları olmasa bile ülkeye alınacağını kaydetti.

Macaristan’ın, Rusya’nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasını bloke ettiği şeklindeki haberleri de yalanlayan Orban, “Macaristan, perşembe günkü Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde net bir şekilde, AB genelinde desteklenen tüm yaptırımları kabul edeceğini açıkladı. Biz, hiçbir şeyi bloke etmiyoruz” diye konuştu.