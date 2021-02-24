Girne Metropol Süpermarket’in bir süreliğine kapatıldığı açıklandı

Metropol Süpermarket işletmesi bir süreliğine Girne şubelerinin kapatıldığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

“Değerli Halkımıza Duyuru

Covid-19 tedbirleri kapsamında en üst seviyede önlem almış olmamıza rağmen METROPOL Girne çalışanımız olan bir kişinin ve PizzyBurger Girne çalışanımız olan bir kişinin PCR testi sonuçları POZİTİF çıkmıştır.

Çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumak amacıyla METROPOL Girne ve PizzyBurger Girne işyerlerimizin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş bulunmaktayız.

Sağlık Bakanlığı ve Girne Belediyesi işbirliğiyle gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Anlayışınız için teşekkür eder , sağlıklı günler dileriz.”