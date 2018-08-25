Girne manzaralı çöplük

Turizmin başkenti Girne’ye yakışmayan görüntüler vatandaşın tepkisini çekti:

Turizmin başkenti Girne’ye yakışmayan görüntüler vatandaşın tepkisini çekiyor.

Girne-Lefkoşa anayolunun Girne çıkışında yeralan dinlenme ve gözlem yeri pislikten geçilmiyor.

Dar gelirli vatandaşların Girne manzarası eşliğinde piknik yapma fırsatı da bulduğu yerde çöpler her tarafı sarmış durumda. Oval şekilde dizayn edilen piknik masaları ise kırılmış ve uzun süre tamir edilmemiş bir görüntü arz ediyor.

Çevreyi saran kuru olan kuru otlar ise olası bir yangına davetiye çıkarıyor.

Anayoldan bir cep şeklinde oluşturulan ve vatandaşların nefes alıp rahatlamak için kullandıkları yer geçmişte Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulmuştu.

Konuyla ilgili Havadis’e şikayetlerini ileten vatandaşlar “bu çöplük Girne’mize yakışmıyor” şeklinde konuştular.

Vatandaşlar “özellikle akşamın serin saatlerinde buraya gelir, sandviçlerimizi yer, Girne manzarası seyreder, bir nebze rahatlardık. Fakat piknik masaları kırıldı ve tamir eden yok. Çöpler toplanmıyor ve adeta burası bir çöplüğe dönüştü. İlgilenen yok” dediler.