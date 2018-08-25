Dillirga bölgesindeki yangın kundaklama

Yazar
Havadis Gazetesi
-
25 Ağustos 2018 Cumartesi | 09:37
yangın

Güney Kıbrıs’ın “Tilliria” (Dillirga) bölgesinde “Pano Pirgo” (Yukarı Pirgo) köyü yakınlarında Çarşamba gecesi çıkan ve 30 hektarlık ormanlık alanın yanmasıyla sonuçlanan yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Dilirga bölgesinde ormanlık arazide çıkan ve Rum itfaiyesinin yoğun çabaları sonucu söndürülen yangının kundaklama sonucu çıktığını, 30 hektarlık orman arazisinin yandığı yangının çıkmasından sorumlu kişi veya kişilerin tespiti için soruşturmanın sürdüğünü yazdılar.

 

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri