Dillirga bölgesindeki yangın kundaklama

Güney Kıbrıs’ın “Tilliria” (Dillirga) bölgesinde “Pano Pirgo” (Yukarı Pirgo) köyü yakınlarında Çarşamba gecesi çıkan ve 30 hektarlık ormanlık alanın yanmasıyla sonuçlanan yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Dilirga bölgesinde ormanlık arazide çıkan ve Rum itfaiyesinin yoğun çabaları sonucu söndürülen yangının kundaklama sonucu çıktığını, 30 hektarlık orman arazisinin yandığı yangının çıkmasından sorumlu kişi veya kişilerin tespiti için soruşturmanın sürdüğünü yazdılar.