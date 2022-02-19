Girne-Lefkoşa anayolunda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde batı istikametine doğru, yönetimindeki UA 066 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce seyreden Habibullah Sanusı ABDULRAZAQ (E-23), seyretmekte olduğu yolun sonunda Girne – Lefkoşa Anayoluna bağlanan sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak takla atmıştır. Kaza sonrası alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Farouq Olayemi Prina NKEM (E-23) kaldırıldığı Kolan British Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.