Kıbrıs

UBP MYK ve Parti Meclisi toplandı

19 Şubat 2022
ubp





Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Merkez Yönetim Kurulu  toplandı.




Lefkoşa’da Sarayönü Meydanı’nda bulunan UBP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.



Merkez Yönetim Kurulu’nun ardından da UBP Parti Meclisi toplandı.

Parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yapılan toplantı Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi

Toplantının ardından UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.



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19 Şubat 2022


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