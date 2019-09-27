Kıbrıs
Girne – Lefkoşa Anayolu’nda çarpışma
Bugün saat 18:30 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolu 8-9 km’leri arasında Gizlem Sakallı Öke (K-32), yönetimindeki KB 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Livenyum Sitesi önlerine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Çarpışma sonucu yaralanan araç sürücüsü Gizlem Sakallı Öke kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.