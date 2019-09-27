Kıbrıs

Girne – Lefkoşa Anayolu’nda çarpışma

27 Eylül 2019

Bugün  saat 18:30 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolu 8-9 km’leri arasında Gizlem Sakallı Öke (K-32), yönetimindeki KB 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Livenyum Sitesi önlerine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. 

Çarpışma sonucu yaralanan araç sürücüsü Gizlem Sakallı Öke kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Otobüsün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın meydana geldi

27 Eylül 2019
Bıçaklama

Boğazköy’de bir kişi bıçakla yaralandı

27 Eylül 2019

Tecavüz davasında karar açıklandı

27 Eylül 2019

Kudret Özersay’dan Uluslararası topluma çağrı

27 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı