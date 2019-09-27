Bugün saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Ahmet Çelik yönetiminde bulunan, Arzum Seyahat’a ait TRE 019 plakalı otobüsün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın meydana geldi.

Aracın motor bölümü, elektrik aksamları ve plastik aksamları yanarak zarar gördü. Yangına ilk olarak yoldan geçmekte olan bir su tankeri sürücüsü tarafından, ardından da itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.