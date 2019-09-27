Kıbrıs

Otobüsün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın meydana geldi

27 Eylül 2019

Bugün saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Ahmet Çelik yönetiminde bulunan, Arzum Seyahat’a ait TRE 019 plakalı otobüsün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın meydana geldi.

Aracın  motor bölümü, elektrik aksamları ve plastik aksamları yanarak zarar gördü.  Yangına ilk olarak yoldan geçmekte olan  bir su tankeri sürücüsü tarafından,  ardından da itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

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