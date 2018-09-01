Girne kordonboyu’nda cinayet…

Girne’de bu sabah saat 04.40 sıralarında cinayet işlendi. İsminin ilk harfleri polis tarafından F.Ş (E-34) olarak verilen bir kişi, çocuk parkındaki bankta uyumakta olan 26 yaşındaki Hasan Polat Sepetçioğlu’nu bıçaklayarak öldürdü.

Polis Basın Subaylığı’ndan “taammüden adam öldürme” başlığı altında verilen bilgiye göre, F.Ş, aralarında önceden meydana gelen tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği gerekçesi ile, tasarrufunda bulunan ekmek bıçağı ile 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkındaki bankta uyumakta olan Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynunun arka kısmından ve sırtından iki kez bıçaklayarak öldürdü.

Polis, F.Ş’nin tutuklandığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.